Erzurum'da Kız Öğrenciler İçin Kış Sporları Kampı Gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen ve 140'a yakın kız üniversite öğrencisinin katıldığı "Kış Sporları Kampı" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen etkinlikte, yurtlarda kalan kız öğrenciler; curling, kayak, buz pateni gibi kış sporlarını deneyimledi.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrenciler, şehrin yöresel lezzetlerini de tadıp dolu dolu bir hafta geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kampın başarıyla tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "İlimizde bir hafta boyuncu diğer illerden gelen kız öğrencilerimizi çok iyi ağırladık. Kendilerine 5 yıldızlı otel konforu sunduk. Kayak ve kış sporlarını öğrettik. Kadim şehir Erzurum'u kendilerine tanıttık. Dadaş unvanının taşıdığı tüm karakteristik özelliklerden kızlarımıza bahsettik. Onların mutlu olması ve şehrimizden mutlu ayrılması bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tekrar ilimizde görmek ümidiyle ilimiz hakkındaki görüş ve düşünceleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.