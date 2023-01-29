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Erzurum'da beklenen kar yağdı, tarihi alanlar beyaza büründü

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Erzurum'da beklenen kar yağdı, tarihi alanlar beyaza büründü Erzurum'da uzun zamandır beklenen kar yağdı.

Erzurum'da beklenen kar yağdı, tarihi alanlar beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da uzun zamandır beklenen kar yağdı. Tarihi alanlar ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'da dün gece saatlerinde etkisinin gösteren kar yağışı tarihi alanları ve sokakları beyaza bürüdü. Uzun zamandır yağması beklenen kar ağaçları ve bitkileri de beyaz örtüyle kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, araç sürücülerini etkilememesi için kar kürüme araçları da mesaiye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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