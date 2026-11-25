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Küresel ekonominin geleceği, uluslararası yatırımlar ve yeni ticaret fırsatlarının ele alınacağı 2. Palandöken Ekonomi Forumu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Denklemi" temasıyla 4-6 Aralık'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Palandöken, dünya ekonomi, finans ve diplomasi çevrelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda küresel ekonominin geleceği, uluslararası yatırımlar ve yeni ticaret fırsatlarının ele alınacağı 2. Palandöken Ekonomi Forumu, 4-6 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

Forum, bakanları, büyükelçileri, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini, küresel finans dünyasının temsilcilerini, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturacak.

"Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Denklemi" temasıyla düzenlenecek forumda, dünya ekonomisindeki dönüşüm, değişen sermaye hareketleri, uluslararası ticaret, yatırım stratejileri ve yeni ekonomik işbirliği fırsatları ele alınacak.

Erzurum'un turizm, ticaret ve yatırım potansiyelinin de dünyaya tanıtılması amaçlanıyor

Forumun ilk günü, 4 Aralık gecesi Palandöken'in zirvesinde meşaleli kayak gösterisiyle başlayacak.

Ekonomi ve diplomasiyi kış turizmiyle buluşturacak organizasyonun resmi açılışı ise 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Açılışın ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey katılımcılar ve alanında uzman konuşmacılar, 10 ayrı oturumda küresel ekonominin geleceğini, yatırım fırsatlarını ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Forum, ayrıca uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve Erzurum'un turizm, ticaret ve yatırım potansiyelini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA