Erzincan Tulum Peyniri AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Erzincan Tulum Peyniri AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edildi. Bu onayla birlikte Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinde koruma altına alındı ve sadece belirli bölgelerde üretilebilecek.

Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

AB Komisyonu, Türkiye'den Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Erzincan tulum peynirinin menşe korumalı isim siciline eklenmesini onayladığı bildirildi.

"Erzincan tulum peyniri, koyun sütünden yapılan bir peynirdir." ifadesi kullanılan açıklamada, en az 4 ay boyunca koyun veya keçi derisinin içinde veya bidonlarda olgunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Erzincan tulum peynirinin renginin kırık beyaz, dağılan dokuya sahip, tadının zengin ve tuzlu olduğu kaydedildi.

Erzincan tulum peynirinin geleneksel bilgi birikimi, yerel bitki örtüsü ve iklim de dahil olmak üzere bölgenin özel doğal koşullarının sonucu olduğuna işaret edilen açıklamada, kentin eşsiz coğrafyası ve iklim koşullarının peynirdeki süt bileşimini ve lezzetini olumlu etkilediği vurgulandı.

Kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Bu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Daha önce AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler ise Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Bingöl balı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep melengiç kahvesi, Silifke yoğurdu ve Aydın memecik zeytini olarak sıralanıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel
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