Erzincan'da Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda kentte M.Ş'nin iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.