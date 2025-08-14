Erzincan'da Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda kentte M.Ş'nin iş yeri ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
