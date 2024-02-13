Erzincan'da maden kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
'4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.