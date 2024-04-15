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Erzincan'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 6 Hükümlü Yakalandı

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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan 1 ay 20 gün ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

Gerekli işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 6 bin 700 lira adli para cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 8 şüpheli de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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