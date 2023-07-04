ERÜ'nün sembolü gelengilerin 2021'de 20 bin olan sayısı 15'e düştü

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde bulunan ve 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengilerin 2021 yılında yaklaşık 20 bin olan sayısı 2 yılda 15'e kadar düştü. ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Yapraklarla kapanmış yuvalar bize yuvaya girdiklerini fakat kış uykusundan uyanamadıklarını gösteriyor. Gelengiler otları yiyerek yağlanamıyorlar. Tohum yemeleri gerekiyor ama çimleri sularken aşırı sulama yapılması, çimlerin tohuma kalkmadan biçilmesi, kentleşme, mevsimsel kaymalar gibi durumlar bu hayvanların popülasyonunu sönme noktasına getirmiş görünüyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan ERÜ'de yıllardan bu yana 'Anadolu sincabı' olarak bilenen gelengiler yaşıyor. Kampüsün simgesi haline gelen gelengiler için 'dikkat gelengi çıkabilir' tabelaları bulunuyor. Kampüste çok sayıda yuvası bulunan gelengiler bu yıl yeryüzüne çıkmadı. 2021 yılında yaklaşık 20 bin olan gelengilerin sayısı 15'e kadar düştü. Konuyla ilgili bilgi veren ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Gelengiler yer sincabı olarak bilinir. Yer sincapları kış uykusuna yatan hayvanlardır. Bu hayvanlar kış uykusunu atlatabilmek için yani hibernasyonunu geçirebilmek için sağlıkla beslenmelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Anadolu'da yaşayanlar tohum sever olarak isimlendirilebilir. Yani tohumları yerler ve yağlı tohumlarla vücutlarında yağ kitlesi biriktirerek kış uykusunu atlatmayı sağlarlar. Özellikle 2018-2019 yıllarından itibaren sayılarında gerçekten dramatik bir azalma görmekteydik. Bu sene bu azalma gerçekten pik yaptı. Her yerde koşuşturan gelengiler görmek bize doğanın canlılığını gösteriyordu. Gelengiler kampüs içinde 20 binin üzerinde bir popülasyonla yaşamaktaydılar. Ancak şu an 15 adede kadar düşmüş ve popülasyon sönme noktasına gelmiştir" diye konuştu.