Erol Keleş Alabalık Üreticileriyle Buluştu

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde alabalık üreticileriyle buluştu.

Keleş, Kaymakam Furkan Atalık ile ilçede alabalık üretimi yapan yetiştiricilerle gerçekleştirilen toplandıda, ilçenin bereketli sularında istihdama değer katan her adımı önemsediklerini söyledi.

Bölgedeki balıkçılar ve işletme temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörle alakalı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Balıkçılık sektörünün sorunlarını, beklentilerini ve geleceğe dair fırsatlarını ele alarak, hem bölge ekonomisine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle, 1 Eylül'de başlayacak balıkçılık ve av sezonunun tüm balıkçılarımıza ve sektör temsilcilerimize bereketli, hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç ve AK Parti Keban Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır da katıldı.