Erol Keleş Alabalık Üreticileriyle Buluştu

Erol Keleş Alabalık Üreticileriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesindeki alabalık üreticileriyle bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve gelecekteki fırsatlarını değerlendirdi. Keleş, balıkçılık ve av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde alabalık üreticileriyle buluştu.

Keleş, Kaymakam Furkan Atalık ile ilçede alabalık üretimi yapan yetiştiricilerle gerçekleştirilen toplandıda, ilçenin bereketli sularında istihdama değer katan her adımı önemsediklerini söyledi.

Bölgedeki balıkçılar ve işletme temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörle alakalı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Balıkçılık sektörünün sorunlarını, beklentilerini ve geleceğe dair fırsatlarını ele alarak, hem bölge ekonomisine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle, 1 Eylül'de başlayacak balıkçılık ve av sezonunun tüm balıkçılarımıza ve sektör temsilcilerimize bereketli, hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç ve AK Parti Keban Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır da katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Galatasaray, Elias Jelert'i Southampton'a kiraladı

Galatasaray yıldız isimle vedalaştı: Yollarımız ayrılmıştır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.