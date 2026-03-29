Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İranlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mirzoyan'ın telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre, Mirzoyan ile Erakçi, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve mevcut duruma çözüm bulunmasına yönelik olası yöntemleri ele aldı.

Mirzoyan ile Al Sani'nin görüşmesinde de Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaşanan gelişmelerin yol açtığı tırmanış ve can kayıplarına ilişkin endişelerini dile getiren Mirzoyan, ülkesinin bölgesel barışa yönelik çabalara desteğini vurguladı.

İki bakan, ülkeleri arasında işbirliğine de değinirken ekonomik boyut ve altyapı projelerinin önemine dikkati çekti.