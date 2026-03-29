Haberler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İranlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran ve Katar Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bölgesel işbirliği konularını ele aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mirzoyan'ın telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre, Mirzoyan ile Erakçi, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve mevcut duruma çözüm bulunmasına yönelik olası yöntemleri ele aldı.

Mirzoyan ile Al Sani'nin görüşmesinde de Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaşanan gelişmelerin yol açtığı tırmanış ve can kayıplarına ilişkin endişelerini dile getiren Mirzoyan, ülkesinin bölgesel barışa yönelik çabalara desteğini vurguladı.

İki bakan, ülkeleri arasında işbirliğine de değinirken ekonomik boyut ve altyapı projelerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi