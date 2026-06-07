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Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşmasını kısa sürede onaylamayı hedefliyor

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Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile barış gündeminin aktif şekilde ilerletileceğini ve paraflanan anlaşmanın en kısa sürede imzalanıp onaylanacağını açıkladı. Ayrıca bölgesel ulaşım hatlarının açılması ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, hükümetin Azerbaycan ile barış gündemini aktif şekilde ilerletmeyi sürdüreceğini ve paraflanan barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanarak onaylanacağını söyledi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e göre Grigoryan, parlamento seçimlerinde oyunu kullandıktan gazetecilerin Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Grigoryan, barış anlaşmasının paraflanmasının ve geçen yıl Washington'da düzenlenen zirvenin, bölgesel ulaşım ve bağlantı hatlarının açılması konusunda yeni fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Güney güzergahının da ulaşım hatlarının açılması sürecinde gerekli hale geldiğini ve bu yönde kısa sürede ilerleme sağlamayı umduklarını dile getiren Grigoryan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler gündeminin geçen yıldan bu yana yoğun şekilde ele alındığını kaydetti.

Grigoryan, hükümetin Azerbaycan ile barış gündemini aktif şekilde ilerletmeyi sürdüreceğine dikkati çekerek, paraflanan barış anlaşmasının da en kısa sürede imzalanarak onaylanacağını söyledi.

Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan'la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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