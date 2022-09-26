Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Biz doğru olanın ortak aday olduğunu düşünüyoruz. İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir" dedi.

TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Partisinin Cumhurbaşkanlığı için "ortak aday" tutumuna ilişkin açıklama yapan Baş, şunları söyledi:

"Ben TİP adına söylüyorum bunu, biz doğru olanın ortak aday olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle düşündüğümüzü de defalarca açıkladım. Çok basit bakıyorum. Siyaset bazen böyle çok karmaşıktır ama biz parti olarak da siyaseti sadeleştirmeye çalışıyoruz. Sorum şu bütün yurttaşlara ve kendi adımıza da bir beyan… İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Dolayısıyla hiçbir tartışma yok. Doğru olan, ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir. Biz bunun doğru olduğunu düşünüyoruz.

"İKTİDARLA MÜCADELE BİR KENARA BIRAKILIYOR. MUHALEFET KENDİ İÇİNDE İKİNCİ TURA KİM KALACAK YARIŞINA GİRİYOR"

Daha önce ifade ettim ama yurttaşlarımıza vurgulamış olayım ilk defa dinleyecekler için. Geçen seçimden bir deneyimimiz var bizim. Diyoruz ki, Tayyip Erdoğan karşısına muhalefet çok aday çıkarttığında otomatikman muhalefet şunu kabul etmiş oluyor. Diyor ki ikinci tura kaldığında en çok kim alırsa biz ona vereceğiz.' Herkes bunu söylüyor. Fakat seçim dönemi boyunca şunu yaşıyoruz, iktidarla mücadele bir kenara bırakılıyor. Muhalefet kendi içinde ikinci tura kim kalacak yarışına giriyor. Bu pratik bir problem. Dolayısıyla bu enerji kaybına neden oluyor. İnsanların umudunu kıran bir süreç yaşıyoruz ve denedik zaten bunu; başarısız oldu. Buradan yola çıkarak da biz TİP olarak uyarıda bulunuyoruz muhalefete diyoruz ki ikinci turda oy vereceğimiz birisine birinci turda da oy verebiliriz. Yeter ki bunu öncesinde örelim, bunu konuşalım, tartışalım."