Erkan Baş, Beşiktaş maçında yaşananlar için saray iktidarını suç ortağı gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında Gürcistan'da oynanan maçta yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Baş, saray iktidarı ve futbol federasyonunu, Beşiktaş taraftarının Gürcistan'da yaşadığı zulmün suç ortağı olarak nitelendirdi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, "Saray iktidarı ve onun rezil futbol federasyonu, Filistin halkının her zaman yanında olan Beşiktaş takımının ve taraftarlarının bugün Gürcistan'da yaşadığı zulmün suç ortağıdır" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında Gürcistan'da oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saray iktidarı ve onun rezil futbol federasyonu, Filistin halkının her zaman yanında olan Beşiktaş takımının ve taraftarlarının bugün Gürcistan'da yaşadığı zulmün suç ortağıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da İsrail'den ayrı düşünemiyor, hareket edemiyorlar. Beşiktaş bugün sizi de yenecek demek ki" ifadesini kullandı.