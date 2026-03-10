Haberler

Erhan Adem: "Türkiye Gibi Verimli Topraklara Sahip Bir Ülkede Yem Ham Maddesinde Dışa Bağımlılığın Artması Kabul Edilemez"

Güncelleme:
CHP PM Üyesi Erhan Adem, "TMO’nun yemlik arpa ve mısır için yeniden ihaleye çıkacak olması, üretimi planlamak yerine ithalata dayalı bir anlayışın sürdürüldüğünü açıkça göstermektedir. Türkiye gibi verimli topraklara sahip bir ülkede yem ham maddesinde dışa bağımlılığın artması kabul edilemez. Çiftçimiz yüksek girdi maliyetleri, mazot, gübre ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle üretimden uzaklaşırken çözüm olarak ithalatın tercih edilmesi hem üreticimizi hem de hayvancılık sektörünü daha kırılgan hale getirmektedir” dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, tarımda ithalat konulu yazılı açıklama yaptı. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mart ayında gerçekleştirmeyi planladığı yemlik arpa ve mısır ithalatı ihaleleri, Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikalarının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Şubat ayında 350 bin ton yemlik mısır ithalatı gerçekleştiren TMO'nun, 13 Mart'ta 175 bin ton yemlik arpa ve 16 Mart'ta 280 bin ton yemlik mısır için yeniden ihaleye çıkacak olması, üretimi planlamak yerine ithalata dayalı bir anlayışın sürdürüldüğünü açıkça göstermektedir. Türkiye gibi verimli topraklara sahip bir ülkede yem ham maddesinde dışa bağımlılığın artması kabul edilemez. Çiftçimiz yüksek girdi maliyetleri, mazot, gübre ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle üretimden uzaklaşırken çözüm olarak ithalatın tercih edilmesi hem üreticimizi hem de hayvancılık sektörünü daha kırılgan hale getirmektedir."

"Mazot, gübre ve yem destekleri artırılmalı ve zamanında ödenmelidir"

Tarımda kalıcı çözümün ithalat değil, üretimi güçlendiren politikaların hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan Adem, ülkede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için atılması gereken temel adımları, şöyle sıraladı:

"Çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürmek için mazot, gübre ve yem destekleri artırılmalı ve zamanında ödenmelidir. Yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli, özellikle mısır ve arpa üretiminde planlı üretim modeli uygulanmalıdır. Tarım Kanunu'nun açık hükmüne rağmen yıllardır eksik verilen destekler, milli gelirin en az yüzde 1'i olacak şekilde eksiksiz sağlanmalıdır. Üreticinin ürününü değerinde satabileceği güçlü bir alım ve fiyat politikası oluşturulmalıdır. Küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri korunmalı, hayvancılık yapan üreticiler için uzun vadeli yem ve kredi destekleri sağlanmalıdır. Tarımda planlama esas alınmalı, hangi bölgede hangi ürünün ne kadar üretileceği bilimsel verilerle belirlenmelidir."

"Çiftçiyi yeniden toprağa döndürecek tarım stratejisine ihtiyaç vardır"

Türkiye'nin tarım potansiyelinin güçlü olduğunu belirten Adem, doğru politikalarla hem çiftçinin üretimde tutulmasının hem de yem ham maddesinde dışa bağımlılığın azaltılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Adem, "İthalat politikalarıyla günü kurtarmak yerine, üretimi artıracak ve çiftçiyi yeniden toprağa döndürecek bir tarım stratejisine ihtiyaç vardır. CHP olarak çiftçinin emeğini koruyan, üretimi destekleyen ve Türkiye'yi yeniden tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getirecek politikaları savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
