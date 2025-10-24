Haberler

Ereğli'de Ruhsatsız İş Yeri Kapatıldı

Ereğli'de Ruhsatsız İş Yeri Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerini kapattı. İşletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki pasajın son katında faaliyet gösteren iş yerinin vatandaşların şikayeti üzerine zabıta müdürlüğü ekiplerince denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde iş yerinin ruhsatsız olarak izin almadan faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda iş yerinin süresiz olarak kapatıldığı ve mühürlendiği, işletme sahibine de Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü

İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.