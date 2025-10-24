Ereğli'de Ruhsatsız İş Yeri Kapatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki pasajın son katında faaliyet gösteren iş yerinin vatandaşların şikayeti üzerine zabıta müdürlüğü ekiplerince denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde iş yerinin ruhsatsız olarak izin almadan faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda iş yerinin süresiz olarak kapatıldığı ve mühürlendiği, işletme sahibine de Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığı ifade edildi.