Haberler

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ile Telefonla Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan sonra Süper Lig'in bir devinden daha transfer yaptılar
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...

AK Partili isimden tartışma yaratacak sözler: Eğer açlık olsaydı...
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı