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Erdemli Belediyesi Yeni Lokantasını Açtı

Erdemli Belediyesi Yeni Lokantasını Açtı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, her gün ortalama 500 kişilik yemek çıkaracak olan yeni belediye lokantası hizmete girdi. Lokanta haftada 6 gün açık olacak ve yemekler belediye personeli tarafından hazırlanacak.

Mersin'de Erdemli Belediyesince açılan lokanta hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara, Merkez Mahallesi'ndeki lokantanın açılışında, her gün ortalama 500 kişilik yemek çıkarılacağını söyledi.

İşletmenin haftada 6 gün hizmet vereceğini belirten Kara, "Lokantamızda yemekleri belediye personelimiz hazırlayıp sunacak. Bu hizmet sosyal belediyeciliğin gereklerinden birisidir. Erdemli'ye hayırlı olsun." diye konuştu.

Kara, lokantada 3 çeşit yemeğin 80 liradan satışa sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel
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