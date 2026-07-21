Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazırlık yapan takımları merkezde ziyaret eden Büyükkılıç, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyükkılıç, merkezde 8 futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, basketbol, hentbol ve voleybol için spor salonları, atletizm pisti ile olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu belirtti.

Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele veren yaklaşık 30 takımın merkezde kampa girdiğine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yerde şu an, Kasımpaşa ve Kayserispor'un hazırlık maçı var. Diğer tarafta ise Batman Petrolspor, Gençlerbirliği, Pendikspor ve Ümraniyespor gibi takımlar var. Yaklaşık 30 takım burada kampta. Burada eritrosit dediğimiz hücre sayısını artmasını sağlayan ortam mevcut. Buradan indikten sonra da o artmış olan eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücreleri oksijen depolayacak, burada maç yapan ve kamp yapan takımlarımız böylece daha performansı yüksek bir ortam sağlamış olacak. Katılım sağlayan her takıma başarılar diliyorum. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından delen takımlarımız var. Dün de Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak bakanıma özellikle teşekkür ediyorum."

Takımların ve yöneticilerinin merkezden oldukça memnun olduklarını söyleyen Büyükkılıç, daha sonra Kasımpaşa-Kayserispor hazırlık maçını izledi.