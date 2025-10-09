Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
