Haberler

Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Erciyes Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.