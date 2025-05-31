Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Gece Atlayışları Gerçekleştirildi

Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Gece Atlayışları Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' sırasında paraşütçülerin gece atlayışına dair görüntüleri paylaştı. Komandolar, askeri uçakla yaklaşık 13,500 metreden atlayış yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'de gerçekleştirilen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında yapılan gece atlayışlarından görüntüler paylaştı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında paraşütçüler, askeri uçakla yaklaşık 13 bin 500 metreden gece atlayışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan atlayışı sosyal medya hesabından paylaştı. Gece atlayışında hazırlıklarını tamamlayan komandoların uçaktan atlayışları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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