Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2026 yılı yatırım projelerini kamuoyuna tanıttı. Toplantıda, yaklaşık 2 milyar lira değerindeki projelerin detayları açıklandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2026 yılı yatırım projelerini düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıttı.

Park Vadi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Karagöl ve beraberindeki basın mensupları, şehir genelinde hayata geçirilmesi planlanan proje alanlarını ziyaret etti.

Program kapsamında Park Vadi 3 ve 4'üncü etaplar ile Park Vadi Spor Kompleksi gezildi. Güneş Enerji Santrali'nin 1 ve 2'nci etapları, Atık Su Arıtma Tesisi, hayvan barınağı, Katı Atık Tesisi ve Galericiler Sitesi yerinde incelendi.

Karagöl, hazırlanan projelerle ilçeye yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu projeler bir anda planlanan ya da kısa sürede yapılabilecek işler değil. Yıllara yayılan bir sürecin parçalarıdır. Kimisi belli bir seviyeye gelmiş, kimisi devam eden, kimisi ihale sürecinde olan projelerdir." dedi.

Yeni yapılacak su arıtma tesisinin yaklaşık 500 milyon liralık yatırım olduğunu ifade eden Karagöl, "Çevre projeleri için ayırdığımız ödenek 700 milyon lira. Altyapı, üstyapı, yeni bulvarların açılması, galericiler sitesi, toplu konut ve diğer projeleri bir araya getirdiğimizde yaklaşık 2 milyarlık bir yatırımdan söz ediyoruz." diye konuştu.

Yatırımların kente ekonomik ve sosyal katkı sağlayacağını vurgulayan Karagöl, "Bu geri dönüş olarak şehre katkı sağlayacak. Biz insanlara istihdam sağlayacağız, oturacakları evleri sağlayacağız, bununla beraber insanların ailesiyle eşiyle çocuğuyla rahat rahat vakit geçirecekleri alanlar sağlayacağız kültür ve sanata imkanı sağlayacağız amacımız insanlara Erbaa'da yaşatabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
