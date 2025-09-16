Haberler

Engelli Seyyar Satıcının Zararını İnegöl Belediyesi Karşıladı

Engelli Seyyar Satıcının Zararını İnegöl Belediyesi Karşıladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli seyyar satıcı Selahattin Küçükoğlu'nun çalınan eşyaları ve parası, İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parası ve eşyaları çalınan engelli seyyar satıcının zararını İnegöl Belediyesi karşıladı.

Kuyumcular Çarşısı'ndaki ara sokakta satış yaptığı arabasını bırakan seyyar satıcı Selahattin Küçükoğlu'nun arabasındaki ürünler ile 2 bin lirası çalındı.

Durumu fark eden Küçükoğlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engellinin zararını karşıladı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
