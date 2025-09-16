Bursa'nın İnegöl ilçesinde parası ve eşyaları çalınan engelli seyyar satıcının zararını İnegöl Belediyesi karşıladı.

Kuyumcular Çarşısı'ndaki ara sokakta satış yaptığı arabasını bırakan seyyar satıcı Selahattin Küçükoğlu'nun arabasındaki ürünler ile 2 bin lirası çalındı.

Durumu fark eden Küçükoğlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engellinin zararını karşıladı.