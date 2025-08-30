Engelli Öğrencilerden Zafer Dalışı

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübünün engelli öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mayın harbi dalgıçları ve öğretim üyeleri eşliğince dalış yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü Balıkesir'de düzenlenen Engelsiz Zafer Dalışı kapsamında su altına tüplü dalış yapan engelli dalgıçlar, 10 metre derinliğe daldıktan sonra su yüzüne çıktıklarında Türk bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlik, üniversitenin Denizcilik ve Balıkçılık Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübünün engelli öğrencilerine, mayın harbi dalgıçları ile öğretim üyeleri de eşlik etti.

Programın sonunda günün anısına, dalış yapanlara sertifika verildi.

Programa Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ebru Mutlu Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, Bağcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, ETİ Maden İşletmeleri Müdürü Selçuk Ünsal, Erdek Liman Başkanı Onur Şimşek, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Celil Aydın ve engellilerin aileleri katıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erdal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletten aldıkları güçle verdikleri mücadelenin her bir safhasıyla şeref duyduklarını ifade etti.