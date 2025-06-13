Engelli Oğluna Motosiklet Almak İsterken Dolandırıldı

Engelli Oğluna Motosiklet Almak İsterken Dolandırıldı
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Adana'da emekli Mehmet Dönmez, ortopedik engelli oğlu için sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldı. 32 bin 500 TL ödeyerek sahte bir motosiklet ilanına kafasını takan Dönmez, dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

ADANA'da ortopedik engelli oğlu Ferhat Selvi (43) için 3 tekerlekli motosiklet almak isteyen emekli Mehmet Dönmez (72), sosyal medyadaki sahte ilan üzerinden iletişime geçtiği şüpheliler tarafından 32 bin 500 TL dolandırıldı.

Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Dönmez, Spina Bifida hastalığı nedeniyle ortopedik engelli olan oğlu Ferhat Selvi'nin mahallede rahatça dolaşabilmesi ve alışverişe çıkabilmesi için 3 tekerlekli motosiklet almaya karar verdi. Sosyal medyada gördüğü ilan sahibiyle iletişim kuran Dönmez, 50 bin TL değerindeki motosikleti 32 bin 500 TL'ye satın almak üzere anlaştı. Parayı hesaba aktardıktan sonra banka yetkilileri tarafından aranıp, transferin şüpheli olduğu söylenen Mehmet Dönmez, ilan sahibine bir daha ulaşamadı. İlanın sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Dönmez, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'HAYALLERİNİ YIKTILAR'

Mehmet Dönmez, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin hala faaliyetlerine devam ettiğini ve birçok kişinin dolandırıldığını duyduğunu söyledi. Dönmez, "Mesajlar üzerinden öyle ikna edici konuştular ki dolandırıcı olduklarını hiç düşünemedik. Engelli çocuğumun hayallerini yıktılar. Yetkililerden, bu konunun araştırılmasını ve sorumluların tespit edilerek gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ferhat Selvi ise motosikleti çok istediğini belirterek, "Babamdan, mahallede rahatça dolaşabilmek ve yokuş çıkmakta zorlandığım için alışverişe daha kolay gidebilmek adına motosiklet almasını istemiştim. Bu, benim için büyük bir kolaylık olacaktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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