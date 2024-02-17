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Engelli memur sayısı 12 kat arttı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına yerleştirileceğini ve böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının son 21 yılda 12 kat artarak 68 bin 396'ya çıkacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.

Göktaş, İstanbul Valiliğince düzenlenen etkinlikte LGS'de tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

Ülkenin "en parlak gençleri" ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Göktaş, "Erken yaşlarda hayaller kuran, hedefler belirleyen ve hedeflerine ulaşmak için çaba sarf eden tüm gençlerimizi takdir ediyorum." diye konuştu.

Herkesin küçük yaşlarında ilgi duyduğu konuların olduğunu, zamanla yeteneklerin farkına varıldığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"İlgilerimiz ve yeteneklerimiz ile bir meslek edinmek arasında köprü kuran şey ise inanmak ve çalışmaktır. Hiç bilinmeyenli bir denklem, inanmak ve çalışmak. Bir şair, 'Bakarsan uzaktır, yürürsen yakın' demiş. Siz de hayallerinize artık bir adım daha yakınsınız. Şu an hissettiğiniz coşkulu duygular bir sonraki hedefinize ulaştığınızda daha da büyüyecek. Meslek sahibi olduğunuzda ise artık maraton koşucularının kupaya ulaştığı anda olduğu gibi hayallerinize dokunmaya başlayacaksınız. Ulaşılmaz gördüğünüz şeylerin bile zamanla gerçekleştiğini göreceksiniz."

Gençlerden yorulsalar ve umutları kırılsa dahi yılmamalarını isteyen Göktaş, "Kimi zaman da 'gereksiz zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldım' diye düşünebilirsiniz. Ama her zorluk kendi hediyesiyle geliyor, karmaşık yolların içinde muhakkak bir çözüm yolu da oluyor." ifadesini kullandı.

"Size güvenimiz tam"

Öğrenciyi, hayatın her anında yeni bilgiler öğrenmeyi başaran kişi olarak tanımlayan Göktaş, "Bu yüzden eğitim süreci tüm yönleriyle, okullar, arkadaşlar, öğretmenler, kitaplar, oyunlar, geziler, sanat, spor ve gönüllü faaliyetlerle ayrı ayrı birer fırsattır. Bu fırsatların hepsini en güzel şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, gençlere meraklarını her zaman canlı tutmaları tavsiyesinde bulunarak, öğrenmenin en büyük motivasyonunun merak olduğunu vurguladı.

Gençleri geleceğin mimarı, kültür ve değerlerin koruyucusu olarak nitelendiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerimizden bize kalan her şeyi biz de size emanet edeceğiz. Bizim gençlerimizin her biri güneş gibi parlıyor. Tıptan mühendisliğe, hukuktan siyasete, sanattan ticarete her alanda müthiş başarılar elde ederek hepimizi gururlandırıyor. TEKNOFEST mucit gençlerin çalışmalarıyla dolup taşıyor. Dünyanın dört bir yanında sporcularımız altın madalyalarla, İstiklal Marşı'mızı söyletiyor, bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırıyor. Kısaca bizim size güvenimiz tam. Hangi mesleği seçerseniz seçin hedefinize doğru dürüstçe yol aldığınız ve işinizi samimiyetle yaptığınız sürece başarı her zaman sizinledir. Biz de eğitim hayatınız boyunca ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizin yanınızdayız."

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda "Bir müjde vermek isterim." diyerek şunları kaydetti:

"Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasını destekleyecek bu atamaların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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