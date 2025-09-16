Engelli Kadın Girişimci Arıcılık Hayalini Gerçekleştirdi

Konya'da İŞKUR desteğiyle arıcılığa başlayan engelli kadın girişimci Ayça Ay, azmiyle örnek oluyor.

Akşehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ay, arıcılık yapmak için İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Projesi onaylanan Ay, 75 kovanla arıcılık yapmaya başladı.

Kurum Müdürü Türkan Pınar Çiğdem, yaptığı açıklamada, "Kadın girişimcimiz engelli olarak başvurusunu yaptı. Arıcılık üzerine hazırladığı projesi onaylandı ve bakanlık tarafından uygun görülerek 75 kovan hibe edildi. Üç yıl boyunca süreci takip ediyoruz ve sonunda karşılıksız olarak girişimcimize bırakıyoruz."diye konuştu.

Ay da İŞKUR desteğiyle hayaline kavuştuğunu belirterek, "Başta engelimden dolayı tedirgindim ancak eşimin desteği ve İŞKUR'un imkanlarıyla başardım. Kadınlara tavsiyem cesur olmalarıdır. İŞKUR gerekli desteği sağlıyor."ifadesini kullandı.