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Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu; memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞLENCE VE KÜLTÜRDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 112'Sİ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (10)

elazığ:

300 liralık ayakkabı 1500 lira olmuş nasıl bir iştir

Yanıtla075
Ayhan Konca:

Bunada şükür

Yanıtla395
gunay yanug:

reis btitişin emeklilerden olacak demedi deme

Yanıtla536
YİĞİT TÜRKALP:

80 LİRALIK YUMURTA 120 LİRA OLDU......

Yanıtla038
Murat Vatansever:

olsun ihracat rekoru kırmışız! cebimize yansımasa da büyüdük..

Yanıtla320
Unal Kula:

Yalan ci vergisi çıksada gerçekleri ogrensek

Yanıtla019
ARSLANOĞLU Hakan:

Yeni yılda fiyat ayarlama işlemleri başlamış olup, Allah'ın izniyle yıl boyu başarılı bir şekilde sürecektir.

Yanıtla39
levent pekmezci:

Ocak 2023 kıyma fiyatı 90 TL Ocak 2024 kıyma fiyatı 450 TL Ocak 2023 Ekmek fiyatı 5 TL Ocak 2024 Ekmek fiyatı 10 TL

Yanıtla03
levent pekmezci:

Ocak 2023 Kıyma fiyatı 90 TL Ocak 2024 Kıyma fiyatı 450 TL Enflasyon %65..

Yanıtla02
Arzu Demir:

2008 yılında kaldırılan emekli maaşları katsayı kanunu kaldırılmamış gibi hesaplanarak emeklinin gerçek hakkı olan alması gereken şu an 17000 TL maaşı istiyor emekli. Sadaka istemiyor

Yanıtla00
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