Enez'de 18 Kilogramlık Sazan Balığı Yakalandı

Enez ilçesinde Gala Gölü'nde balıkçılar 18 kilogramlık sazan balığı yakaladı.

Amatör balıkçılık yapan Serkan ve Sezer Sönmez kardeşler ağlarını göle bıraktı.

Balıkçılar bir süre sonra ağları toplarken 18 kilogramlık sazan balığının ağlara takıldığını fark etti.

Sönmez kardeşler balığın kilogramını 100 liradan satışa çıkardı.

Keşan Çevre Yolu Projesi

Keşan ilçesine yeni çevre yolu yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı açıklamada, yeni çevre yolunun trafiğe rahat bir nefes aldıracağını belirtti.

İlçenin geleceği için büyük bir adım atılacağını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanımız Barış Yıldırım ile bir araya gelerek proje detaylarımızı masaya yatırdık. Proje aşamasınındaki çevre yolumuzda, en yakın zaman içerisinde uygulamaya geçmek adına çalışmalara başladık. Keşan Devlet Hastanesi önünden başlayarak üniversite istikametinden devam edip, Yenimescit Mahallesi üzerinden, Cennet Bahçesi mevkisinde ana yola bağlanan Keşan'a çoklu noktalardan giriş-çıkış sağlayacak ve merkez yükünü azaltacak, gidiş gelişli 25 metre genişlikte olan çevre yolu proje çalışmalarımıza devam ediyoruz."