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Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan Caddeler

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Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan Caddeler

MEDAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışla gelen sel can kaybına yol açtı.

Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan CaddelerHavadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir cadde görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua)

MEDAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışla gelen sel can kaybına yol açtı. Selden etkilenen yerlerden Medan şehrinde caddeler sular altında kaldı.

Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan CaddelerHavadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir cadde görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua)

Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan CaddelerEndonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir caddede motorsiklet kullanan insanlar, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua)

Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan CaddelerEndonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir caddedeki insanlar görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Byma/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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