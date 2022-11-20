Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan Caddeler Güncel Haberler MEDAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışla gelen sel can kaybına yol açtı. Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir cadde görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua) MEDAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde şiddetli yağışla gelen sel can kaybına yol açtı. Selden etkilenen yerlerden Medan şehrinde caddeler sular altında kaldı. Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir cadde görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua) Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir caddede motorsiklet kullanan insanlar, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wijaya/Xinhua) Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da sular altında kalmış bir caddedeki insanlar görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Byma/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'nın Medan Şehrinde Sular Altında Kalan Caddeler - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.