Endonezya'nın Doğu Cava Eyaletinde Otobüsün Uçuruma Yuvarlanması Sonucu 7 Kişi Öldü

CAKARTA, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir tur otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

CAKARTA, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir tur otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

Magetan Polis Baş Şefliği Kıdemli Komiser Yardımcısı Muhammed Ridwan'a göre, Pazar günü Doğu Cava'daki Magetan Krallığı'na yapılacak bir tur için onlarca yolcuyu taşıyan otobüs Orta Cava'daki Semarang'dan yola çıktı. Araç, Lawu Dağı'nda dik bir yokuştan indiği sırada aniden yoldaki demir bariyerlere çarptı ve ardından dar ve derin vadiye yuvarlandı.

31'i ağır olmak üzere yaralılar, tedavi edilmek için çevredeki sağlık merkezlerine götürüldü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.