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Endonezya, El Nino Kaynaklı Kuraklığa Karşı Önlemleri Artırıyor

Endonezya, El Nino Kaynaklı Kuraklığa Karşı Önlemleri Artırıyor
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Endonezya, El Nino kaynaklı kuraklığın gıda üretimine etkisini azaltmak için sulama, pompa kurulumu ve kuraklığa dayanıklı ürün teşviki gibi önlemler alıyor. Kuraklığın ağustosta zirve yapması beklenirken, pirinç rezervleri rekor seviyeye ulaştı.

CAKARTA, 18 Haziran (Xinhua) -- Endonezya, El Nino'nun neden olacağı kuraklığın gıda üretimi üzerindeki etkisini azaltmak için önlemlerini artırırken, kuraklık döneminin ağustosta zirveye ulaşması bekleniyor.

Endonezya Tarım Bakanlığı Genel Sekreteri Suwandi çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin erken uyarı sistemleri ile kuraklıkla mücadele önlemlerini uygulamak üzere bölgesel yönetimlerle koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Önlemler arasında sulama şebekelerinin onarımı, su kaynaklarının haritalandırılması, pompaların kurulması ve hava koşullarının değiştirilmesi gibi operasyonlar yer alıyor.

Hükümet, temmuz ayı sonuna kadar 1 milyon hektarlık ek tarım arazisini sulayabilecek pompalar kurmayı planlıyor. Böylelikle ülke genelinde sulanan toplam alanın yaklaşık 3 milyon hektara ulaşması hedefleniyor. Ayrıca çiftçilerin kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerini kullanmaları, ekim takvimlerini uyarlamaları ve tarım sigortası programlarına katılmaları teşvik ediliyor.

Öte yandan, devlete ait lojistik kurumu Bulog'un stoklarının 5,3 milyon tona ulaşmasıyla ülkenin pirinç rezervlerinin rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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