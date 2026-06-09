Endonezya, Kur Krizini Tarım İhracatıyla Fırsata Çevirmeyi Planlıyor

CAKARTA, 9 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman, ABD dolarının rupi karşısında değer kazanmasından yararlanarak küresel pazarlarda tarım ve plantasyon ürünleri ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pazartesi günü başkent Cakarta'da rupinin değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sulaiman, "Başta palm yağı olmak üzere tarımsal ihracatı artırmak için çalışacağız. Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rupinin dolar karşısında 18.000 seviyelerindeki seyrine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan bakan, karşılaşılan zorluklara rağmen ihracat ağını genişleterek fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Sulaiman, tarım sektörünün mevcut döviz kuru koşullarından yararlanabileceğini, ihracat hacmindeki artışın ise yerel çiftçilere doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua