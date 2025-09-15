Endonezya'dan Ulusal Gıda Güvenliği İçin Yeni Program

CAKARTA, 15 Eylül (Xinhua) -- Endonezya hükümeti ulusal gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 2029 yılına kadar 3 milyon hektarlık çeltik tarlası geliştirilmesini hedefleyen yeni bir program hazırlıyor.

Bu programın, küresel gıda krizi tehdidi karşısında ulusal gıda arzının sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarım sektörünü güçlü bir ekonomik dayanak olarak desteklemek amacıyla uygulanması bekleniyor.