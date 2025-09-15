Haberler

Endonezya'dan Ulusal Gıda Güvenliği İçin Yeni Program

Endonezya'dan Ulusal Gıda Güvenliği İçin Yeni Program
Endonezya hükümeti, 2029 yılına kadar 3 milyon hektarlık çeltik tarlasının geliştirilmesini hedefleyen bir program hazırladı. Bu program, küresel gıda krizi tehdidine karşı gıda arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak.

CAKARTA, 15 Eylül (Xinhua) -- Endonezya hükümeti ulusal gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 2029 yılına kadar 3 milyon hektarlık çeltik tarlası geliştirilmesini hedefleyen yeni bir program hazırlıyor.

Bu programın, küresel gıda krizi tehdidi karşısında ulusal gıda arzının sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarım sektörünü güçlü bir ekonomik dayanak olarak desteklemek amacıyla uygulanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
