Endonezya'daki Depremin İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor Güncel Haberler CİANJUR, 21 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik idaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Batı Java eyaleti Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sallanırken, sarsıntılar ülkenin başkenti Cakarta'da da güçlü şekilde hissedildi... Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören bir ev görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Xinhua aracılığıyla) CİANJUR, 21 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik idaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Batı Java eyaleti Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sallanırken, sarsıntılar ülkenin başkenti Cakarta'da da güçlü şekilde hissedildi ve paniğe yol açtı. Ajans, Cakarta saatiyle 13.21'de (TSİ 09.21) meydana gelen depremin merkez üssünün Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinin 10 kilometre güneybatısında, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti. Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören bir ev görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Xinhua aracılığıyla) Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören evler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Xinhua aracılığıyla) Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören evler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Jakarta Güncel Haberler

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