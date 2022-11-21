Endonezya'daki Depremin İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor
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CİANJUR, 21 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik idaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Batı Java eyaleti Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sallanırken, sarsıntılar ülkenin başkenti Cakarta'da da güçlü şekilde hissedildi...
CİANJUR, 21 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik idaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Batı Java eyaleti Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sallanırken, sarsıntılar ülkenin başkenti Cakarta'da da güçlü şekilde hissedildi ve paniğe yol açtı.
Ajans, Cakarta saatiyle 13.21'de (TSİ 09.21) meydana gelen depremin merkez üssünün Batı Java eyaletindeki Cianjur ilçesinin 10 kilometre güneybatısında, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.