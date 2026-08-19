Endonezya'da yılın ilk yedi ayında satılan Çin menşeli otomobil sayısı yüzde 82 arttı

CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da yılın ilk yedi ayında satılan Çin markalı araçların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 94.971 adede ulaştı.

Yerel medyanın Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği verilerine dayandırdığı haberlere göre, toplam satışların yarısından fazlasını BYD ve Jaecoo markaları oluşturdu. Endonezya'da en çok satan otomobil markaları arasında BYD beşinci, Jaecoo ise sekizinci sırada yer aldı.

Endonezya'nın otomotiv pazarındaki toparlanma süreci devam ederken, ocak-temmuz döneminde toplam toptan araç satışları 517.000 adedi aşmış durumda.

Çinli otomobil üreticilerinin satışlarındaki artışlarda elektrikli araçlar başı çekiyor. Birliğin listesinde an itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 18 Çinli otomobil markası yer alıyor.

Endonezya'da hükümetin teşvikleri, şarj altyapısını ve yurtiçi elektrikli araç üretimini genişletmesiyle, batarya ile çalışan elektrikli araç satışları 2024'ten 2025'e kadar iki katın üzerinde arttı.

Kaynak: Xinhua