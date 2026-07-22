Endonezya, 2 Milyar Dolar Değerinde 93 Hidrojen Projesi Geliştiriyor

CAKARTA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ülke genelinde potansiyel yatırım değeri 32 trilyon rupiah (yaklaşık 2 milyar ABD doları) olan 93 hidrojen ekosistemi projesi geliştiriyor.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Yeni, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tasarrufu Genel Müdürü Eniya Listiani Dewi salı günü yaptığı açıklamada, projelerin ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmayı ve ulusal bir hidrojen ekosisteminin gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamada hidrojen projelerinin önemli bir kısmının, hükümetin ücra bölgelerde dizel yakıtın yerine kullanılmasını hedefleyen programı kapsamında hayata geçirileceği bildirildi.

Dewi söz konusu 93 projeden bazılarının 2027 yılına kadar ticari faaliyete başlamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua