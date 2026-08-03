ENAG: Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,07 arttı

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Enflasyon Araştırma Grubu Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Temmuz 2026 döneminde yüzde 3,07 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 50,49 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.