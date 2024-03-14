Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yürrlükten kaldırılan yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için fakülte veya yüksekokullarda okutulacak öğrencilerin nitelikleri, seçme ve alım esasları, özlük hakları, disiplin esasları, öğrenci izinleri, eğitim-öğretim ve öğrencilere kazandırılacak mesleki eğitimi, başarı durumları, mezuniyet ve atamalarını, öğrenciliğin sona erdirilmesi ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmişti.