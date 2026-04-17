'Emlak rayiç bedeli' aracılarının aldatmasına izin vermeyin'

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, emlak fiyatının, rayiç bedelin 2 katından fazla olamayacağına ilişkin düzenlemenin, alt kanunlarda değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle sahaya yansımadığını belirterek, 'hakkınızı alırız' vaadiyle ortaya çıkan aracılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Resmi Gazete'de Aralık 2025'te yayımlanan yasal düzenlemeyle emlak rayiç bedelinin 2 katı aşamayacağı yönünde hüküm bulunmasına rağmen uygulamada bunun karşılık bulmadığını söyledi. Gündüz, vatandaşlardan gelen şikayetlerde, emlak fiyatlarının, rayiç bedellerin 3, 4, 5 katına, bazı bölgelerde ise 13 kata kadar çıktığını ifade etti.

'SAHADA DEĞİŞİKLİK YOK'

Düzenlemeye rağmen alt kanunlarda değişiklik yapılmadığını belirten Neşet Gündüz, "Bu nedenle sahada değişiklik yok. Tüketiciler dava açsa dahi alt düzenleme olmadığı için kazanma ihtimali bulunmuyor" diye konuştu. Vatandaşlara en kritik uyarının bu noktada olduğunu vurgulayan Gündüz, "Sakın ama sakın aracıların yönlendirmelerine kapılmayın. 'Dilekçe verelim, dava açalım, hakkınızı alırız' diyenlere itibar etmeyin. Bu tür girişimler tüketiciyi yanıltmaya yönelik olabilir" dedi.

'ÖNCEDEN ARAŞTIRIN, TEDBİR ALIN'

Rayiç bedellerin komisyonlar tarafından belirlendiğini ifade eden Neşet Gündüz, belediyelerin de mevcut mevzuat kapsamında işlem yaptığını söyledi. Gündüz, "Burada belediyeleri suçlamak doğru değil. Sistem mevcut kanunlara göre işliyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşların işlem yapmadan önce rayiç bedelleri öğrenmesi gerektiğini belirten Neşet Gündüz, "Bölgenizdeki rayiç bedelleri önceden araştırın, tedbir alın ona göre hareket edin. Sonradan dilekçe ya da başvuruyla çözüm beklemek gerçekçi değil" dedi.

'YENİ DÜZENLEME ŞART'

Artan emlak bedellerinin sabit gelirli vatandaşları zorladığını dile getiren Gündüz, "Gelir artışları yüzde 12-15 seviyesindeyken emlak artışları çok daha yüksek. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığının konuyu yeniden ele alarak vatandaşın ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme yapması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı