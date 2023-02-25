EMİNÖNÜ'NDE SU BORUSU PATLADI SU METRELERCE HAVAYA FIŞKIRDI Güncel Haberler FATİH'te su borusu patladı. FATİH'te su borusu patladı. Metrelerce havaya yükselen su, ekiplerin, boruya kazık çakmasıyla durduruldu. Fatih Eminönü meydanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında kaldırım üstünde su sızıntısı yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, iddiaya göre sızıntıya müdahale ettiği sırada su metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler, boruya tahta kazık çakarak suyun akışını engelledi. Suyun metrelerce yükseldiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eminönü Fatih Güncel Haberler

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