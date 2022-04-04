EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ: RAHATSIZ EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü Kennedy Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kısa mesafe, yolcu seçme gibi konularda ihlal yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAK SIKIYOR"

CEZA YEDİ SANIP POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici ceza yediğini sanarak polise tepki gösterdi. Taksici, "Eksik bir şey varsa ceza yaz. Taksi şoförü belgesinde barkod olmadığı için ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakıldığında görülüyor. Bunu görerek bana ceza yazıyorsunuz ayıptır" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis memurları taksi şoförüne yaptıkları kontrolde eksik belgesi olmadığını açıklamaya çalıştılar. Taksi şoförü durumu anladığında memurlara teşekkür edip, özür diledi.