Karaca ve Şenyaşar'dan Doruk Madencilik İşçilerine Destek

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek destek verdiler.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, işçilerin bulunduğu alana gelerek dayanışma gösterdi. Bağımsız Maden İş, Karaca'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Bağımsız Maden İş Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın da işçilere Ankara'ya geldikleri ilk andan itibaren destek verdiği belirtildi. Sendika, Şenyaşar'ın dayanışmasını madencilerden esirgemediğini ifade ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Kaynak: ANKA
