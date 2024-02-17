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Emekliye bayram ikramiyesi tartışması: TÜED Başkanı Ergün'den tepki

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TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirterek, gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin "Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK'in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün Ordu'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada; emekliler için bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselttiklerini açıkladı. TÜED Başkanı Kazım Ergün'den Erdoğan'a tepki geldi. Ergün, yazılı açıklamasında, çalışanlara yılda 4 ikramiye ödendiğini hatırlattı, emekliye bayram ikramiyelerinin artış sistemi olmadığını vurguladı.

"GERÇEKÇİ KRİTERLERE GÖRE YENİDEN GÜNCELLENMELİ"

Ergün, şunları kaydetti:

"Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK'in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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