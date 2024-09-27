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Emeklinin Hayat Pahalılığına Dair Şikayeti

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli bir vatandaşın hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüş nedeniyle mutsuz olduğunu anlattığı bir etkinlikte vatandaşların endişelerini dinledi. Emekli, yıllar içinde aldıklarının yetersizliğinden ve demokrasi konusundaki endişelerinden bahsetti.

Ankara - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in dinlediği emekli, "İyi değiliz, mutsuzuz. Hayat pahalılığı yüzünden mutsuzuz. Alım gücümüz düştü. Hiç kimse mutlu değil burada. İnsanlar mutlu değil. Ben 22 senedir emekliyim 22 senede aldığım 22 bin lira para. Milletin parasını bitiriyorlar, batırıyorlar" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Genç'in sorunlarını dinlediği emekli bir vatandaş, hayat pahalılığı yüzünden mutsuz olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İyi değiliz, mutsuzuz. Hayat pahalılığı yüzünden mutsuzuz. Alım gücümüz düştü. Hiç kimse mutlu değil burada. İnsanlar mutlu değil. Bunlara son verilmeli. Konuşmak lazım ama konuşamıyoruz. Konuşunca hemen tutukluyorlar. Nasıl bir demokrasi nasıl bir ülkedeyiz? Bundan 40 sene önce böyle bir şey yoktu ama şimdi gazetecinin biri tutuklanıyor hemen hapse gidiyor. Ben 22 senedir emekliyim 22 senede aldığım 22 bin lira para. 50 bin lira para almam lazımken 22 bin lira para alıyorum. Milletin parasını bitiriyorlar, batırıyorlar. 900 milyar birilerinin borcunu siliyorlar."

Emeklinin Hayat Pahalılığına Dair Şikayeti
Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Aşkın Genç Demokrasi Politika Kayseri Ekonomi Güncel

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