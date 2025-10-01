Emeklilerin Maaşları İçin Adalet Arayışı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emeklilerimiz insan onuruna yakışan bir işi yaptılar, bitirdiler, emekli oldular. Artık insan onuruna yaraşan ücreti hak ediyorlar. Onların emekli maaşlarını insan onuruna yaraşır bir noktaya getirmek bu devletin sorumluluğu." dedi.

HAK-İŞ ve Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER) tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Yaşlılıkta Sosyal Koruma ve Sendikal Perspektif" paneli gerçekleştirildi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, emeklilerin zorunluluktan dolayı yeniden çalışmak zorunda kaldığını, kayıtlı 2 milyon 154 bin civarında emeklinin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Burada büyük adaletsizlik olduğunu belirten Arslan, "Bu emeklilerin çalışmasının, kendilerinin emekli maaşları dahil hiçbir katkısı olmuyor. Zaten emeklilik sisteminin içinde olduğu için Sosyal Güvenlik Sistemi'nin haklarından, sağlık yardımlarından yararlanıyor. Ama ikinci bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada yüzde 32 prim ödüyor. Bu primlerin hiçbir şekilde çalışan emeklilerimize geri dönüşü olmuyor." dedi.

Arslan, en azından kayıtlı çalışanlara bu konuda bir geri dönüş sisteminin koyulması gerektiğini dile getirdi.

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi tercihe bırakılmalı"

Orta Vadeli Program'da (OVP) Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin açıklandığını anımsatan Arslan, program gündeme geldiğinde tüm taraflarla konuşulması gerektiğini söylediklerini ancak kendilerine bir talep, teklif gelmediğini, çalışanların temsilcilerinin de bu tür kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapılırken görüşlerinin alınması gerektiğinin altını çizdi. Arslan, uygulamanın zorunlu olmaması ve tercihe bırakılması gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Arslan, "Emeklilerimiz insan onuruna yakışan bir işi yaptılar, bitirdiler, emekli oldular. Artık insan onuruna yaraşan ücreti hak ediyorlar. Onların emekli maaşlarını insan onuruna yaraşır bir noktaya getirmek bu devletin sorumluluğu. Bizim de bu konuda mücadele etme sorumluluğumuz var. Bunun mücadelesini yapacağız. Emekli olacakların emekliliklerini insan onuruna yaraşır sürdürmeleri için onların da ücretlerinin, maaşlarının düzenlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Nüfusun ciddi şekilde gerilediğine dikkati çeken Arslan, çalışanların, emekçilerin, kadınların ve erkeklerin en azından çocuk sahibi olabilmesi için imkanların artırılması gerektiğini söyledi.

HAK EMEK-DER Başkanı Remzi Karataş ise emekli maaşlarının insanca yaşam düzeyine çıkarılması, sağlık hizmetlerine erişimde her türlü katkı payı ve ek yükün kaldırılması gerektiğini belirterek, emeklilerin sendikalarda ve karar mekanizmalarında temsil edilmesi ile Sosyal Güvenlik Sistemi'nin emeklilerin onurlu yaşamını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan da yaşlıların toplumsal ilerlemenin en önemli aktörlerinden olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından panelde, "Türkiye'de Demografik Yaşlanmanın Mevcut Durumu" ile "Yaşlıların Toplumsal Katılımı ve Sendikal Örgütlenmenin Rolü" konulu sunumlar yapıldı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in üstlendiği panelde, Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe ve Doç. Dr. Kürşat Tutar yer aldı.