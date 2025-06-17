Emeklilere Zam İçin Enflasyon Verisi Bekleniyor

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AK Parti, en düşük emekli maaşı alan yurttaşlara yapılacak zam oranını TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerine göre belirleyecek. Emekli maaşlarının artırılması için TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sunulacak.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Ak Parti iktidarı, ülkede yaşanan ekonomik krizi en derinden hisseden kesimlerin başında gelen en düşük emekli maaşı alan yurttaşlara yapılacak zam oranını belirlemek için TÜİK'in 3 Temmuz günü açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira alan emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması amacıyla yasada değişiklik öngören kanun teklifi Temmuz ayının ilk haftasında TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Bağkur ve SSK emeklilerine zam oranı, TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak açıklanmıştı. 3 Temmuz'da açıklanacak aylık enflasyon oranının ardından, emekli aylıklarına yapılacak 6 aylık zam oranı da netleşmiş olacak.

AK Parti iktidarı, mevcut durum nedeniyle kök maaşları kanunla belirlenen en düşük maaşın altında kalan emeklilerin yaşadığı mağduriyeti önleyebilmek amacıyla en düşük emekli maaşını düzenleyen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19'uncu maddesinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, geçen ocak ayında bir önceki enflasyon dikkate alınarak 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı, 3 Temmuz'da TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden yükseltilecek. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre 14 bin 469 lira alan emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması amacıyla yasada değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi hazırlanarak Temmuz ayının ilk haftasında TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Kök maaşları yeni belirlenecek en düşük emekli maaşının altında kalan emeklilerin maaşları da yeni belirlenecek ücrete yükseltilecek. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

Kök aylığı en düşük emekli maaşının altında kalanlarla ilgili geçen temmuz ve ocak ayında da düzenleme yapılmıştı. Temmuz 2024'te kanunla yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya, Ocak 2025'te ise 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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