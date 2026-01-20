Emekliler Söğütlüçeşme'den İktidara Seslendi: "Bıçak Kemikte.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Tüm Emeklilerin Sendikası Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir basın açıklaması yaptı ve iktidara seslendi. Açıklamada "İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır." denildi. Basın açıklamasında "En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

Emeklilerin en düşük emekli aylığında bin 62 liralık artışa tepkileri devam ediyor. Bugün Söğütlüçeşme'de bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri 20 bin liralık seyanen zam taleplerini tekrar etti. "Evimizi ısıtamıyorsak sokakları ısıtacağız", "Zam zulüm yoksulluk, işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız" şeklinde slogan atan emekliler, "Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından Kadıköy Söğütlüçeşme'de yapılan açıklama şöyle:

"15 Ekim'den 15 Aralık'a kadar sürdürdüğümüz emekliye bütçe etkinliklerimiz AKP iktidarı tarafından görmezlikten gelinmesine devam ediliyor. 15 Aralık'tan günümüze kadar sürdürdüğümüz emekli aylıklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi talebimiz, yine duyulmazlıktan gelindi. Bu kış şartlarında emeklilerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsinler! Soğukta yorganlara, battaniyelere sarılmak yerine, evlerini ısıtabilsinler, 'bir lokma, bir hırkaya' muhtaç kalmasınlar diye, hiç değilse her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulunduk.

"Sesimizi dünya duydu, Saraylarında, sırça köşklerinde, gününü gün eden iktidar duymadı"

Kolay kolay duymazlar diye her gün Türkiye'nin ortalama 45-50 noktasında alanlarda, demokratik mücadelenin bütün imkanlarıyla sesimizi çıkardık. Dünya duydu. Saraylarında, sırça köşklerinde, gününü gün eden iktidar duymadı. İşte halktan kopmak böyle bir şeydir. CHP milletvekilleri TBMM'Nİ terk etmeyip, oturma eylemi yapıyorlar, iktidar yine görmüyor. Şov yapıyorsunuz diyecek kadar duyularını yitirmişler...

En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz.

"İtirazımız var"

Bu saçma sapan kanun teklifini, AKP ve MHP milletvekilleri, muhalefet partilerinin bütün itirazlarına rağmen, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda

virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Bu ayıplı teklife ortak olan vekilleri kınıyoruz. Şimdi komisyonunda geçen yasa genel kurula havale edildi. Genel kurulda bu yasanın bu haliyle geçmesi kabul edilemez AKP- MHP milletvekillerine sesleniyoruz. Bu ayıba ortak olursanız, evde ailenizin, sokakta emeklinin yüzüne bakamazsınız. Bu ayıba ortak olan herkese, her yerde isyanımız var. İtirazımız

var.

"Bıçak kemikte"

İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyarı da ekleyip, emekli aylıklarına yansıtınız. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapınız."