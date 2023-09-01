Emeklilerden "5 Bin Lira Cumhuriyet İkramiyesi" Haberlerine Tepki: "Şakası Bile Kabul Edilemez. Böyle Bir Öneri Cumhuriyeti de Emeklileri de Rencide...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verileceği yönündeki haberlere ilişkin “Şakası bile kabul edilemez, hoş görülemez, böyle bir öneri asla vicdanlarda kabul görmeyeceği gibi 100 yıllık onurlu bir Cumhuriyet'i ve yıllarını bu Cumhuriyet'in imar ve inşasına harcamış olan emeklilerimizi rencide eder” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verileceği yönündeki haberlere ilişkin "Şakası bile kabul edilemez, hoş görülemez, böyle bir öneri asla vicdanlarda kabul görmeyeceği gibi 100 yıllık onurlu bir Cumhuriyet'i ve yıllarını bu Cumhuriyet'in imar ve inşasına harcamış olan emeklilerimizi rencide eder" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunda emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verileceği yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Söz edilen rakamın şakasının bile kabul edilemeyeceğini, hoş görülemeyeceğini belirten Ergün, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"BU SÖYLENTİ EMEKLİYİ DE CUMHURİYETİ DE RENCİDE EDER : Şehit kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin şan, şeref ve onurla dolu 100. yılını büyük bir mutlulukla kutlamaktayız. Emekli topluluğumuz bu duygu ve düşünceleri yaşarken ve ne yazık ki ekonomik baskılar altında giderek eriyen alım güçleriyle hayatta kalma mücadelesi verirken, her zaman olduğu gibi onur ve haysiyetini kimseye çiğnetmeyeceğini defalarca ifade etmiştir. Buna rağmen son günlerde dillendirilen, emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira 100. yıl ikramiyesi verileceği yönündeki söylentileri; gerçekçi, kabul edilebilir, makul ve anlaşılabilir bulmadığımızı ifade etmek isterim.

EMEKLİ EKİMDE YAPILACAK GERÇEK BİR İYİLEŞTİRMEYİ BEKLİYOR: Söz konusu söylenti, emeklinin onurunu inciteceği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne ve haysiyetine yakışmayacaktır. Böyle bir girişim 100 yıllık Cumhuriyeti de 16 milyonluk topluluğumuzu da rencide eder. Büyük önderimiz Atatürk; 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır' demiştir. Yani emekliye yapılan her türlü muamele, milletimizin yaşama kudretinin bir ölçüsü olacaktır. Emekliye buna göre muamele edilmeli, hak ettiği değer, daha da geciktirilmeden derhal verilmelidir. Emekliler, toplumların koruma altına alınması gereken ayrıcalıklı kesimleridir. ve kendi geleceklerini, ödedikleri primlerle kendileri güvence altına alarak, saygınlıklarını ispatlamışlardır. Kimse emekliye saygısızlık edemez."