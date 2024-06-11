Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri Sona Erdi

Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde düzenlenen "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri"nin sona erdi.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisince organize edilen etkinliklere vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Elvançelebi'nin hayatının anlatıldığı söyleşi ile başlayan etkinliklerde 3 gün boyunca resim sergileri, mehter gösterileri, hayvan güzellik yarışmaları, paraşüt gösterileri, spor müsabakaları ve geleneksel çocuk oyunları yapıldığını aktaran Köse, her gün ortalama 1500 kişinin etkinlikleri izlediğini kaydetti.

Köse, gelecek yıllarda yapılacak etkinliklerin daha geniş alanlara yayılabileceğini ifade etti.