Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi

Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
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Elon Musk, Donald Trump ile yollarını ayırdıktan sonra ABD'de yeni bir parti kurulması önerisini gündeme getirdi. 'Amerikan Partisi' için X platformunda anket düzenleyen Musk, katılımcıların yüzde 62'sinin yeni partiye 'evet' dediğini açıkladı.

Amerikan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yollarını ayırdıktan sonra ülkede yeni bir parti kurulması fikrini yeniden gündeme getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yeni parti için tekrar anket açtı.

ABD'de bugün "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olmasına dikkat çeken Musk, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 62 'EVET' DEDİ

Musk'ın açtığı "Amerikan Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorulu ankete şu ana kadar yaklaşık 240 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 62'si "evet" derken, yüzde 38'i "hayır" cevabı verdi.

TRUMP İLE ARASI AÇILMIŞTI

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüsünür:

Musk kureselcinin ta kendisindir. Trump halkini seviyor halkina duskun halki icin her sey yapiyor

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